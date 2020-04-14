ABD'de yüzlerce kişi koronavirüs kısır bırakır korkusuyla sperm merkezlerine başvurdu
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ABD'de yüzlerce kişi koronavirüs kısır bırakır korkusuyla sperm merkezlerine başvurdu

Dünyayı kaısp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de hizmet veren sperm dondurma kliniklerinde koronavirüs sebebiyle patlama yaşandığını belirtti.

14.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:34
ABD'de yüzlerce kişi koronavirüs kısır bırakır korkusuyla sperm merkezlerine başvurdu

Dünyayı kaısp kavuran koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de hizmet veren sperm dondurma kliniklerinde koronavirüs sebebiyle patlama yaşandığını belirtti. Başvurulardaki hızlı artışın nedeninin ise koronavirüsün (Covid-19) erkekleri kısır bırakacağı endişen kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kürsel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında en çok ölüm vakasını meydana geldiği ABD, erkekleri kısırlık korkusu sardı. Amerika'nın bazı önde gelen Sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti. Koronavirüsün 'kısırlığa' neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

KADINLARDA KISIR OLMAKTAN KORKUYOR

ABD'de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı. New York'ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.


Kaynak: DHA

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