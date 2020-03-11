ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR), New York'ta düzenlemeyi planladığı koronavirüs konferansını, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılması planlanan toplu etkinlikler de iptal ediliyor. Bu kapsamda New York'ta yapılacak koronavirüs konferansı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan 120 binin üzerinde insanda görülen koronavirüs tüm dünyada organizasyonları etkiliyor.

KORONAVİRÜS KONFERANSI DA İPTAL EDİLDİ

ABD merkezli sivil toplum ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) de cuma günü New York'ta gerçekleşmesi plalanan 'koronavirüs' konulu konferansını iptal ettiğini duyurdu.

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI DA İPTAL

Konferansta küresel boyuttaki koronavirüs salgının iş hayatına etkileri masaya yatırılacaktı. CFR ayrıca, 11 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan New York ve Washington yuvarlak masa toplantılarını ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm konferansları da iptal etmiş durumda.