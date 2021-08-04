ABD'de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı
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ABD'de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

ABD'de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlandı.

ABD'de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlandı.

ABD'nin Philadelphia kentinden Miami'ye sefer yapan Frontier Airlines Havayolu şirketine ait yolcu uçağında 22 yaşındaki Maxwell Berry olay çıkarttı.

Alkol etkisi altında olan Berry, tuvalete gittikten sonra tişörtünü çıkarıp koltuğuna döndü. Kabin görevlileri yolcuya giyinmesi gerektiğini söyleyerek çantasından bir tişört çıkarmasına yardım etti. Berry, hostesleri taciz etmesinin yanı sıra yolcuları da rahatsız etti. Mürettebat, Berry'i sakinleştirmek amacıyla yolcu koltuğa bantlamak zorunda kaldı.

Olayın ardından Miami Polis Departmanı, Berry'e karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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