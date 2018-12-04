ABD'de Uçak Rehabilitasyon Merkezine Çarptı: 2 ölü
ABD'nin Florida eyaletinde bir uçak rehabilitasyon merkezine çarparak infilak etti. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Florida Fort Lauderdale yakınlarında meydana gelen kazada Cessna 335 tipi bir uçak henüz nedeni belli olmayan bir şekilde otizmli çocuklar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev topuna dönen uçakta bulunan 2 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği açıklandı.
OLAY SIRASINDA BİNADA 5 ÖĞRENCİ BULUNUYORDU
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olay sırasında binada 8 öğretmen ve 5 öğrenci bulunduğu belirtildi. Binadakilerin kazadan yaralanmadan kurtulmaları ise elim kazada tek teselli kaynağı oldu.
YORUMLAR (3)
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NE ÇOK UÇAK DÜŞÜYOR ....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iki kişi az kahrolsun amerikaCevap Yaz 4 11 Yayından KaldırMİSAFİR: ruh hastası mısınız arkadaş5 Yayından Kaldır