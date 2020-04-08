ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı Yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de can kaybının hızla artmasından dolayı parkların mezarlık olarak kullanılması gündeme gelirken, şaşırtan bir gelişme daha yaşandı. New York Times gazetesi, test amacıyla 19 gün bekletilen cesetten örnek alındığını ve test sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Tüm dünya için büyük tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yeni merkez üssü olan ABD'de ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artarken, New York Times gazetesinde yayımlanan bir analiz ABD ile ilgili korkutan verileri ortaya çıkardı. Gazete, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.

New York Times, buna ülkenin dört bir yanından örnekler veriyor. Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.

19 GÜN BEKLETİLEN CESEDİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kamu sağlığı uzmanlarının pandemi sırasında gerçekleşen ölümlerin nedenlerini derlemenin normal şartlarda aylar veya yıllar aldığına dair görüşlerini aktaran NYT, günümüzde ise yetkililerin günlük ölü ve vaka sayısı paylaştığını, halkın da bu eksik verilere bakarak salgının boyutunu anlamaya çalıştığını söylüyor.

Gazetenin verdiği örneklerden birinde, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarılıyor.

3 SAĞLIK ÇALIŞANININ ÖLÜM BELGELERİNİN YALNIZCA BİRİNDE KORONA YAZIYOR

New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Covid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor. Virginia'da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.