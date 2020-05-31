ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan ANTIFA "terör örgütü" kabul edilecek
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ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan ANTIFA "terör örgütü" kabul edilecek

NEW ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan ANTIFA
31.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:57

NEW ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Muhafız birliklerinin dün gece Minneapolis'teki gösterilerde "ANTIFA anarşistlerinin eylemlerini" hızlı şekilde kontrol altına aldığını belirterek, tebrik etti.

"Eğer Belediye Başkanı Ulusal Muhafızları ilk akşamdan kullansaydı bu sorunlar olmayacaktı." ifadesini kullanan Trump, Demokratlar tarafından yönetilen diğer eyalet ve şehirlerin bu örneğe bakmalarını ve çok geç olmadan Ulusal Muhafızlardan destek almalarını önerdi.

ABD'nin ANTIFA'yı terör örgütü olarak tanıyacağını kaydedenTrump, ayrıca "sahte haber" olarak nitelediği ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

ANTIFA'nın kökeni Nazi Almanyasına kadar dayanıyor

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizme karşı ortaya çıkan aşırı sol grup ANTIFA hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.

Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi protesto taktikleri kullanmasıyla öne çıkıyor.

ANTIFA üyelerinin, Suriye'deki terör yapılanması YPG/PKK unsurları ile iş birliği yaptığı ve onların kamplarında eğitim aldıkları şeklinde haberler geçmişte basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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