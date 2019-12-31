ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi
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ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Batı Virginia eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.

31.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:05
ABD'de Nazi selamı veren 34 gardiyanın işine son verildi

'nin eyaletinde Nazi selamı veren eğitimdeki 34 gardiyanın işine son verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Virginia Valisi, 34 memurunun işine son verdiklerini ve ayrıca 4 eğitmenin de maaşlarının askıya alındığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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