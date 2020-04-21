Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

21.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 01:09
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı

ABD'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

HZ. MUHAMMED'İN SALGIN HASTALIKLARLA İLGİLİ HADİSLERİ YAYINLANDI

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı. ABD'nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini korona virüs salgınına karşı kullanıldı.

"ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN"

Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.

ABD'de toplam koronavirüs vaka sayısı 784 bin 201'e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837'ye ulaştı.

Kaynak: İHA

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