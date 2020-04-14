ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler bir hafta içinde ikiye katlanarak 25 bin 239'a yükseldi.

14.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:09
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

EN AĞIR BİLANÇO NEW YORK'TA

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi. Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

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