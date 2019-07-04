ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Güney Kaliforniya'da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi. Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi.