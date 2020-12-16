ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var

16.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:39
ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var" yorumunda bulundu.

ABD'de Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var"  yorumunda bulundu.

ABD'de ülke çapında Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan VA Bedford Sağlık Sistemi'nin toplu yaşam merkezinde ikamet eden 96 yaşındaki İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens, Pfizer/BionTech aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var" dedi. İkinci Dünya Savaşı Gazisi Margaret Klessens'e 14 Aralık'ta yerel saat ile 12: 07'de Covid-19 aşısı yapıldı. Klessens'in VA Bedford'da Edith Nourse Rogers Memorial Veterans Hastanesi'ndeki toplu yaşam merkezinde ikamet ettiği ifade edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GAZİLERE ÖNCELİK 

VA Bedford Sağlık Sistemi'nden yapılan yazılı açıklamada, 14 Aralık'ta toplu yaşam merkezlerinde ikamet eden ön cephedeki sağlık çalışanlarına ve gazilere Covid-19 aşısının uygulanmaya başladığını açıkladı. Sistemin, bu hafta Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını almaya ve uygulamaya başlayan ülke genelindeki 37 VA tıp merkezinden oluşan ilk grubun bir parçası olduğu belirtildi.


ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var
ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İngiltere Pfizer-BioNTech Aşısına Onay Veren İlk Ülke Oldu
İngiltere Pfizer-BioNTech Aşısına Onay Veren İlk Ülke Oldu
- ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi
- ABD'de FDA'nın ardından CDC de Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu
Spor Falcao Okan Buruk Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de ilk aşı olan savaş gazisinden Pfizer/ BionTech yorumu: İyileşmek için umut var | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:39:53. #1.14#
title