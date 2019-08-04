ABD'de 24 saat dolmadan ikinci saldırı! "Her yerde ölü insanlar var"

ABD'de 24 saat dolmadan ikinci saldırı! "Her yerde ölü insanlar var"

ABD'de Texas eyaletinde bir AVM'ye düzenlenen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının birkaç saat sonrasında bu kez Ohio eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

4.08.2019 10:01
ABD'de 24 saat dolmadan ikinci saldırı!

ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Yerel medyada çıkan haberlerde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

24 SAAT DOLMADAN İKİNCİ SALDIRI

ABD'nin Texas eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının birkaç saat sonrasında, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinin Oregon bölgesinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medya, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bilgisini geçerken, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

"HER YERDE ÖLÜ İNSANLAR VAR"

Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA
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