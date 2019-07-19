ABD'de hüküm giyen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davada mahkum edilen eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında baş şüpheli olarak 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Euronews.com'da Görüntüle