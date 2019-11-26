ABD'de hayvanları ezmek ve filme alıp yayınlamak artık federal suç
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayvan haklarına ilişkin bir kanun tasarısına imza atarak hayvanların ezilmesini ve videolarının yayınlanmasını federal suç haline getirdi.
26.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:09
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayvan haklarına ilişkin bir kanun tasarısına imza atarak hayvanların ezilmesini ve videolarının yayınlanmasını federal suç haline getirdi.
26 Kasım Pazartesi günü imzalanan 'Hayvanlara eziyeti ve işkenceyi önleme' (PACT) yasası Kongre'de tüm partilerin onayını almıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com