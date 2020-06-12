George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı.

ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinin şüphelisi eski polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunması halinde emekliye ayrılacağı ve yüklü miktarda ikramiye alacağı belirtildi.

1 MİLYON DOLAR İKRAMİYE ALABİLİR

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), geçtiğimiz gün ilk kez hakim karşısına çıkmasının ardından Chauvin ile ilgili emekli ikramiyesi alacak mı? sorusu gündeme geldi. Chauvin'in suçlu bulunduğu halde yaklaşık 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alabileceği açıklandı.

"ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK HAKLARINI AZALTMA YETKİMİZ YOK"

ABD medyasının haberine göre, Chauvin'in cinayetten hüküm giymesi halinde bile 50 yaşında emekli olabileceği ve 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alabileceği aktarıldı. Chauvin'in avukatının konuya ilişkin açıklama yapmadığı ifade edilirken, Minnesota Halk Çalışanları Emeklilik Birliği sözcüsü, "Ne yönetimimizin ne de çalışanlarımızın emeklilik haklarını azaltma, reddetme veya iptal etme yetkisi yok." dedi.

Kaynak: DHA