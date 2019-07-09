ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu

ABD'nin Anaheim kentinde bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da bir ailenin üyeleri arasında çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis soruşturma başlattı.

KAVGA EDENLER AYNI AİLENİN ÜYELERİ

Aile üyelerinin kavgasını ayırmak için çağrılan polis kavga bittikten sonra olay yerine geldi. Olay ile ilgili açıklama yapan polis şefi Daron Wyatt , aile parkı ziyaret ettiği sırada aile fertlerinden erkek ve kız kardeşin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ailenin diğer fertleri de kavgaya dahil olduklarını söyledi.

KAVGANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yayınlanan videoda, tartışmanın yumruklu tekmeli kavgaya dönüşmeden öncebir kadının adamın yüzüne tükürdüğü görülüyor. Çevrede bulunan kişiler ve ailenin kavgaya karışmayan aile fertleri kavgayı ayırmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Parkta bulunan güvenlik görevlilerinin zorlukla ayırdığı kavga sonrası olay yerine gelen polis aile fertleri ile ile işbirliği yapmak istedi ama aile fertleri bunu kabul etmeyince polis herhangi bir işlem yapmadı. Kavganın görüntüler i youtube kanalında yayınlanınca polis olay ile ilgili soruşturma çatı. Polis, şuan için kavganın sebebinin ne olduğunu belirleyemediklerini, kavga yaralanın olmadığı söyledi.