ABD'de bir kadına vahşi yaşamda ayıları rahatsız etme suçlaması

ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda, bir boz ayıya yaklaşırken görüntülenen kadına, vahşi yaşamı rahatsız etme suçlaması yöneltildi.

ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda, bir boz ayıya yaklaşırken görüntülenen kadına, vahşi yaşamı rahatsız etme suçlaması yöneltildi.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılan videoda Samanta Dehring adlı kadın, fotoğraf çekmek için bin anne bozayı ve yavrusuna yaklaşırken görülüyor.

Dehring, anne ayının kendisine doğru koşmasının ardından uzaklaşıyor.

Ulusal park ziyaretçilerinin ayılara 100 metreden fazlaşması yasak.

Dehring, 15 Mayıs'ta dişi bozayı ve yavrularıyla karşılaşan turist grubu arasındaydı. Görgü tanıkları, kadının uyarıları dikkate almadığını ve ayı üzerine koşana dek araca dönmediğini söyledi.

Yellowstone Ulusal Parkı, 25 Mayıs'ta Dehring'in resmini yayınlamış ve kimliğinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istemişti.

Kimliğinin tespit edilmesinden sonda, polis Dehring'in sosyal medya hesaplarında ayıların fotoğraflarını buldu.

Dehring'e vahşi yaşamda yuvaları, üreme ve diğer faaliyetleri kasten rahatsız etmeyi cezalandıran, besleme, dokunma ve korkutmayı yasaklayan federal yasa uyarınca çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Dehring'in 26 Ağustos'ta Wyoming'te mahkemeye çıkartılması bekleniyor.