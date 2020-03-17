ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüs taşıyıcılarının yaklaşık yüzde 86'sının fark edilmeden toplumda dolaştığı ve "gizli" olarak adlandırılan bu vakaların, yeni tip koronavirüssalgınını körüklediği belirtildi.

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

GİZLİ VİRÜS TAŞIYICILARI VAKALARIN ÜÇTE İKİSİNE BULAŞTIRDI

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti. Araştırmada, "Yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA