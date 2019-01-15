ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi
ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan Cemal Dağdeviren, 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir kişi tarafından katledildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.
ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan Cemal Dağdeviren, 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir kişi tarafından katledildi.
ARACINI DAĞDEVİREN'İN ÜZERİNE SÜRDÜ
Korkunç cinayet New York'ta meydana geldi. 59 yaşındaki Dağdeviren, 22 dolarlık benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Dağdeviren, sürücünün aracın önüne geçerek onu engellemeye çalıştı. Ancak sürücü aracını kasıtlı olarak Dağdeviren'in üzerine sürdü.
25 YILDIR AYNI YERDE ÇALIŞIYORDU
Ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sürücünün kaçmadan önce sahte bir kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını açıkladı. Evli ve 2 çocuk babası olan, Dağdeviren 25 yıldır istasyonda çalışıyordu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.
-
ABD VATANDAŞININ DEĞERİ 22 DOLAR DAHİ ETMEZ. . ALLAH RAHMET ETSİN, TRUMP GÖSTERMELİK BASKINI GÖSTER ŞİMDİ, ETRAFA LAF ATMAYA BENZEMEZ, CEZASINI VERMEZSENİZ İNANCINIZLA YERİNDİBİNE GİRESİNİZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
'' Korkunç cinayet New York''ta meydana geldi. 59 yaşındaki Dağdeviren, 22 dolarlık benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Dağdeviren, sürücünün aracın önüne geçerek onu engellemeye çalıştı. Ancak sürücü aracını kasıtlı olarak Dağdeviren''in üzerine sürdü. '' ifadesinde sanki Dağdeviren suçlu gibi anlatılmış. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ankaralı sığır durma devam biletini alırızCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ozgurlukler ulkesi sahte ulke amerika...!Cevap Yaz 7 3 Yayından KaldırCİNCONLU: Ankaralı hemen terket yoksa yakalarsam seni anlarsınTüm 7 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır