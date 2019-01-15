ABD'de Benzin İstasyonunda Çalışan Türk, 22 Dolar İçin Katledildi

ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonunda çalışan Cemal Dağdeviren, 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir kişi tarafından katledildi.

ARACINI DAĞDEVİREN'İN ÜZERİNE SÜRDÜ

Korkunç cinayet New York'ta meydana geldi. 59 yaşındaki Dağdeviren, 22 dolarlık benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Dağdeviren, sürücünün aracın önüne geçerek onu engellemeye çalıştı. Ancak sürücü aracını kasıtlı olarak Dağdeviren'in üzerine sürdü.

25 YILDIR AYNI YERDE ÇALIŞIYORDU

Ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sürücünün kaçmadan önce sahte bir kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını açıkladı. Evli ve 2 çocuk babası olan, Dağdeviren 25 yıldır istasyonda çalışıyordu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.