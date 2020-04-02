ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü
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Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, Twitter, Sağlık
BBC

ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü

ABD'de Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette altı haftalık bir bebeğin koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

02.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:45
ABD'de altı haftalık bebek koronavirüsten öldü

ABD'de Connecticut Valisi Ned Lamont, eyalette altı haftalık bir bebeğin koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

Lamont, Twitter mesajında koronavirüs testi pozitif çıkan bebeğin bu hastalığa bağlı komplikasyonlardan yaşamını yitirdiğini belirterek "Bu, en korumasızlarımıza bile merhamet göstermeyen bir virüs" dedi.

Ned Lamont, "Bu aynı zamanda evde kalmanın ve diğer insanlardan uzak durmanın önemini hatırlatıyor. Hayatınız ve diğer insanların hayatı buna bağlı olabilir" diye devam etti.

Yetkililere göre Hartford bölgesinde yaşayan bebek geçen hafta bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Eyaletteki ilk bebek ölümü

Bunun eyaletteki ilk bebek ölümü olduğu belirtiliyor. Adı açıklanmayan bebeğin dünya genelinde de koronavirüsten hayatını kaybeden en genç insan olabileceği tahmin ediliyor.

Hartford Belediye Başkanı Luke Bronin de bebeğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Connecticut'ta koronavirüs salgınında vaka sayısı 3.500'ü aşarken, ölü sayısı 85'e çıktı.

BBC
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