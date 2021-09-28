ABD'de 8 kişiyi öldüren zanlı, hakkındaki 4 cinayet suçlamasını reddetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de 8 kişiyi öldüren zanlı, hakkındaki 4 cinayet suçlamasını reddetti

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de 8 kişiyi öldüren zanlı, hakkındaki 4 cinayet suçlamasını reddetti

NEW ABD'nin Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 8 kişiyi vurarak öldüren Robert Aaron Long'un, hakkında devam eden davada 4 cinayet suçlamasını reddettiği belirtildi.

NEW ABD'nin Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 8 kişiyi vurarak öldüren Robert Aaron Long'un, hakkında devam eden davada 4 cinayet suçlamasını reddettiği belirtildi.

Atlanta'daki mahkemede bugün hakim karşısına çıkan Long'un avukatı, müvekkilinin suçlamalardaki 4 cinayeti kabul etmediğini söyledi.

Long'un savcıların talep ettiği idam cezasından kurtulmak için ilgili suçlamalar hakkında daha önceki beyanını değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Sanık, saldırılardan sonra hakkındaki suçlamaları reddetmeyerek, yargılandığı Cherokee bölge mahkemesinde 27 Temmuz'daki duruşmada 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Long'un, savcılığın ölüm cezası talebiyle kendisine yönelttiği 8 kez cinayet suçlamasını şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis karşılığında kabul ettiği açıklanmıştı.

Fulton bölge başsavcısı Fani T. Willis, kendi bölgesinde açılan ayrı dava için de Long'un avukatlarının suçlamaları kabul etmesi karşılığında ölüm cezası talebinden vazgeçmesi için kendisine teklifte bulunduklarını ancak bunu kabul etmediğini duyurmuştu.

Long, halen Fulton Bölge Mahkemesinde devam eden 4 cinayetle ilgili ayrı davada, ağırlaştırılmış saldırı ve iç terör suçlamaları da dahil olmak üzere 19 suçlamadan ölüm cezası ile yargılanıyor.

Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırı olayı

Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

Atlanta'daki silahlı saldırı olayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin'de başlaması nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Lanetliyoruz

Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Seren Serengil Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Balotelli Bülent Uygun Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de 8 kişiyi öldüren zanlı, hakkındaki 4 cinayet suçlamasını reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:42:31. #1.17#