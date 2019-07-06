ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.
Bu deprem, son 3 gün içinde gerçekleşen üçüncü deprem olarak kaydedilirken, binlerce artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: DHA
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