ABD'de 6 ayaklı ve iki kuyruklu doğan köpek görenleri şaşırttı
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ABD'de 6 ayaklı ve iki kuyruklu doğan köpek görenleri şaşırttı

24.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:59
ABD'de 6 ayaklı ve iki kuyruklu doğan köpek görenleri şaşırttı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir köpek 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya geldi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir köpek 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya geldi. Veterinerler altı bacaklı olarak hayatta kalan ilk köpek olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oklahoma eyaletinde eyaletinde 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya gelen köpek görenleri şaşırttı. Oklahoma'da Border Collie kırması bir köpek 6 bacaklı ve iki kuyruklu olarak dünyaya geldi.

"İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Neel Veteriner Hastanesi'nde köpeğin bakımıyla ilgilenen veterinerler dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "6 bacaklı bir köpeğin ilk kez anne karnında ölmeden doğması son derece mucizevi bir durum. Şaşırmamak mümkün değil" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 6 ayaklı ve iki kuyruklu köpeğin ameliyatı için düzenlenen kampanyayla bugüne kadar 1, 700 dolar (12 bin 143 lira) toplantığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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