ABD'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Oregon eyaletinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
29.08.2019 19:15
ABD'nin Oregon eyaletinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ülkenin Oregon eyaletinin sahil kesiminde 6.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki Bandon ilçesinde yerel saatle 08.08'de meydana gelen deprem sonrası kurumdan olası bir tsunami yaşanması yönünde uyarıda bulunulmadı.
Kaynak: İHA