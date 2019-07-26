ABD'de 16 denizci, uyuşturucu ve insan kaçakçılığından tutuklandı
ABD Donanması'ndan 16 denizci, insan kaçakçılığından uyuşturucuyla ilgili suçlara kadar çeşitli yasadışı faaliyetlerde yer aldığı iddiasıyla tutuklandı.
ABD'de 16 denizci, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.
Yapıla açıklamada, "Denizciler, 1. Deniz Bölüğü'ne atandılar ve Kaliforniya Camp Pendleton'daki bir tabur formasyonunda tutuklandılar" ifadeleri yer aldı.
FARKLI SUÇLARDAN TUTUKLANDILAR
Açıklamada ayrıca 8 denizcinin daha, tutuklamaların dışında, uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla sorgulandığı belirtildi. Diğer yandan tutuklamaların, Deniz Kriminal Soruşturma Servisi'nin (NCIS) yardımıyla gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
Bu gelişme, ABD'li iki denizcinin üç düzensiz Meksikalı göçmeni Kaliforniya üzerinden ABD'ye soktuğu gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklanmasının ardından geldi.
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