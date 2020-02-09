: ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor

09.02.2020 00:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:40

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu sona erdi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'da tarafların geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığı uyarısında bulundu.

ATEŞKESİN DEVAM ETMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR

UNSMIL tarafından toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, tarafların, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin devam etmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Taraflar ayrıca, ülkenin egemenliğinin ve bütünlüğünün korunmasına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğu, ülkeyle ilgili alınacak kararların dış güçlerin eline bırakılmaması, paralı askerlerin Libya topraklarından çıkarılması, terör gruplarıyla savaşa devam edilmesi ve iç göçmenlerin evlerine dönmesi konusunda da mutabık kaldı.Açıklamaya göre, UNSMIL, Libyalı taraflara Cenevre'ye gelmelerinden ve söz konusu toplantıya iştirak etmelerinden ötürü teşekkür etti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 18 ŞUBAT'TA YAPILACAK

UNSMIL, tarafların müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaşması üzerine bir sonraki toplantının 18 Şubat'ta yapılması teklifinde bulundu.

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDAN 'BÜYÜK OPERASYON' İDDİASI

ABD büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki tarafların yakın zamanda büyük çapta askeri adımlar atmaya hazırlandığına ilişkin güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerin endişeyle karşılandığı belirtildi.

Gerek saldırı ve gerekse önleyici tedbirler olsun, bu türde adımların Berlin Konferansı'nda varılan mutabakatı ihlal edeceğinin altının çizildiği açıklamada, "Tüm tarafları ve dış destekçilerini, bu tür adımların taşıdığı riski iyi düşünmeye ve BM'nin Cenevre'de kalıcı ateşkesi sağlamak üzere liderlik ettiği güvenlik diyaloğuna desteğini artırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAE'DEN HAVALANAN KARGO UÇAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası hava trafiği gözlemcileri, dün akşam Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) peş peşe havalanan üç ayrı kargo uçağının Libya'nın doğusuna doğru hareket ettiğini belirledi.

Libya'da ateşkesin başladığı 12 Ocak tarihinden itibaren, BAE'den bu ülkenin doğusundaki askeri havalimanlarına ya da Mısır'ın Libya sınırı yakınındaki askeri hava üsleri yönüne çok sayıda kargo uçuşu gerçekleştirildiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta ateşkes devreye girmişti. Ülkede 10 aydır süren savaşı sonlandırmak için uluslararası girişimler son dönemde hız kazanmış, ancak Hafter'e bağlı milisler, son olarak 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen, başkente yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ise 30 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı sunumda, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ihlal kaydettiklerini açıklamıştı.

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