ABD, BM'nin İdlib mutabakatına destek açıklamasını engelledi
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ABD, BM'nin İdlib mutabakatına destek açıklamasını engelledi

ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatına destek açıklamasını engellediği bildirildi.

06.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:55
ABD, BM'nin İdlib mutabakatına destek açıklamasını engelledi

AFP'nin diplomatik kaynakları, ABD'nin BM'nin ile Türkiye arasındaki mutabakatına destek açıklamasını engellediğini belirtti.

Rusya'nın (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovskiy, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısında dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan zirvenin sonuçlarını anlatacağını belirtmişti. Ancak Konseyin daimi üyelerinden ABD, bunun için "erken" olduğunu savunarak ortak açıklamayı engelledi.

5 DAİMİ ÜYENİN VETO HAKKI BULUNUYOR

BM Güvenlik Konseyinde yer alan 5 daimi üyenin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık) bütün kararlar üzerine veto hakkı bulunuyor.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan gerginliğe ilişkin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmüştü. İki lider ve Türk-Rus heyetler arasındaki görüşme sonrasında İdlib'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yapılmış, Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı mutabakat metnine göre, İdlib'de ateşkes süreci yürürlüğe girmişti.

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