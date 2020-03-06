ABD, BM'nin İdlib mutabakatına destek açıklamasını engelledi

06.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:55

AFP'nin diplomatik kaynakları, ABD'nin BM'nin Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatına destek açıklamasını engellediğini belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Fyodor Strjijovskiy, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısında dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan zirvenin sonuçlarını anlatacağını belirtmişti. Ancak Konseyin daimi üyelerinden ABD, bunun için "erken" olduğunu savunarak ortak açıklamayı engelledi.

5 DAİMİ ÜYENİN VETO HAKKI BULUNUYOR

BM Güvenlik Konseyinde yer alan 5 daimi üyenin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık) bütün kararlar üzerine veto hakkı bulunuyor.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan gerginliğe ilişkin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmüştü. İki lider ve Türk-Rus heyetler arasındaki görüşme sonrasında İdlib'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yapılmış, Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı mutabakat metnine göre, İdlib'de ateşkes süreci yürürlüğe girmişti.