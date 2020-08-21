ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri
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BBC

ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri

Sonbaharda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın yardımcısı olacağı belli olduğundan bu yana Kamala Harris hakkında internette bir dizi sahte haber ve komplo teorisi dolaşıyor.

ABD Başkanlık Seçimi: Kamala Harris hakkındaki sahte komplo teorileri
21.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:25

Sonbaharda yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'ın yardımcısı olacağı açıklandığından bu yana, Kamala Harris hakkında internette bir dizi sahte haber ve komplo teorisi dolaşıyor.

BBC Reality Check, en yaygın sahte iddialardan bazılarını inceledi.


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1. Seçilme hakkı olmadığına dair sahte iddialar

Daha önce Başkan Barack Obama hakkında doğum yeriyle ilgili olarak ortaya atılmış olan "doğum yeri teorileri" diye anılan temelsiz iddiaların benzerleri Kamala Harris için de dile getirildi. Hatta Başkan Donald Trump, Harris'in başkan yardımcısı olmak için gerekli özelliklere sahip olmadığını ileri süren bir komplo teorisini bir açıklamasında bizzat dile getirdi.

Fakat Kamala Harris'in Jamaikalı bir baba ve Hint bir annenin kızı olarak California, Oakland'da yani Amerika Birleşik Devletleri topraklarında doğduğu konusunda hiç bir kuşku yok.

Google Trends'e göre, son yedi gün içinde internet arama motorlarında "Kamala Harris doğum yeri" kelimelerini arayanların sayısında büyük bir artış görüldü.

Özgürlükçü bir medya izleme kuruluşu olan Media Matters for America'ya göre California eyalet hükümetinin adalet bakanlığını yapan Harris hakkındaki bu iddialar 2017'den beri internette dolaşıyor.

Bu iddialar ayrıca Trump'ın gizlice hükümet, iş ve medya çevrelerindeki pedofilleri soruşturduğu gibi temelsiz bazı iddialara inanan QAnon komplo teorisi izleyicileri tarafından da yaygınlaştırılıyor.

2. Etnik kökeniyle ilgili iddialar

Kamala Harris'in etnik kökeniyle ilgili iddialar da sağ eğilimli sosyal medya hesaplarında yaygın olarak paylaşılıyor.

Bunlardan birinde Harris, başkan yardımcılığına aday gösterilene kadar kendisini "siyah bir Amerikalı kadın" olarak tanımlamamakla suçlanıyor.

Bu doğru değil çünkü Harris'in anne ve babasından gelen iki ayrı etnik kökeni var.

Harris otobiyografisinde "Annem, iki siyah kız çocuğu yetiştirdiğinin gayet farkındaydı" diyor.

"Vatan seçtiği ülkenin Maya (kız kardeşi) ve beni siyah kız çocukları olarak göreceğini biliyordu ve bizlerin kendine güvenli ve kendiyle gurur duyan siyah kadınlar olarak yetişmemiz için her şeyi yaptı."

Washington Post gazetesine göre "Harris Hint kökenlerini de kucaklayarak büyüdü ama Afrikalı-Amerikalı yaşam tarzını gururla sürdürdü."

Facebook ve Twitter üzerinden binlerce kez paylaşılan bir görüntüdeki iki Associated Press (AP) haberinden 2016 tarihli olanda Harris'in Hint kökenli ilk ABD senatörü olduğu, daha yakın tarihteki diğerinde ise ilk siyah kadın başkan yardımcısı adayı olduğu yazılı.

Bu iki haberi yanyana koymak suretiyle Harris'in başkan yardımcısı adayı olduktan sonra "siyah" kimliğine sahip çıktığı ya da daha önce kendisini sadece Hint kökenleriyle tanıttığı iddiası desteklenmeye çalışılıyor.

Ama bu iddialar yukarıda açıkladığımız gibi, gerçek değil.

Ayrıca AP 2016'da Senato'ya seçildiğindeki haberinde Harris'den Hint-Amerikalı ve siyah bir kadın olarak söz ediyor.

3.'Pizzagate' komplo teorisi Harris'i hedef aldı

Bir de Harris'le ilişkilendirilerek canlandırılan "pizzagate" komplo teorisi var.

2016 yılında yapılan başkanlık seçimleri sırasında binlerce insan -hiç bir kanıt bulunmadığı halde - Hillary Clinton ve Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri tarafından organize edilen bir pedofil çetesinin başkent Washington DC'deki bir pizza lokantasının mahzeninden yönetildiğine inanıyordu.

Bu sefer aynı komplo teorisi Kamala Harris'in kız kardeşi Maya Harris'in, Hillary Clinton onuruna düzenlenen bir pizza partisine davetli olduğuna işaret eden bir e-postanın paylaşılması suretiyle yeniden piyasaya sürüldü.

QAnon komplo teorisini yayan Facebook ve Twitter hesapları bu iddiaları da paylaşmaya başladı ve New York Times'ın analizine göre Kamala Harris başkan yardımcılığına aday gösterildiği gün bu sahte iddialar Facebook'ta 600 bin kişiye ulaştı.

Bu uydurma komplo teorisini destekleyecek tek bir küçük kanıt dahi yok fakat aşırı sağ görüşlü insanlar bunlara inanmayı sürdürüyorlar.


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4. Harris'i George Soros'la ilişkilendiren iddialar

Son olarak Harris'in başkan yardımcısı adaylığı ayrıca Macar asıllı milyarder George Soros ile ilgili bir takım temelsiz teoriler geliştirilmesine de yol açtı.

Facebook'ta Demokrat başkan adayı Joe Biden ve eski Demokrat Başkan Barack Obama'nın eski bir birlikte fotoğrafıyla, binlerce kere paylaşılan bir iddiaya göre Harris'in aday gösterilmesini Soros istedi.

George Soros Demokrat Parti'ye büyük miktarlarda bağış yapan bir işadamı. Fakat partinin seçimlerde başkan yardımcısı adayının kim olacağına karar verecek kadar büyük bir otorite sahibi olduğuna ilişkin hiç bir kanıt yok.

Soros'un oğlu Twitter'dan bir mesajla Harris'in adaylığını kutlayınca, bu hemen sağcı hesaplar tarafından paylaşıldı. Ancak bunun Soros'un Harris'in adaylığında herhangi bir rolü olduğunu kanıtlayabilecek bir şey olmadığı açık.

Soros'un perde arkasından dünyanın dört bir yanında olan biteni kontrol ettiği yolundaki anti semitik tınılı iddialar, aşırı sağ tarafından yıllardır yaygınlaştırılıyor.

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