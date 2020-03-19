Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün yayılması konusunda Çin'i suçlayan Trump, "Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağız" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 9 bin 390 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülke aşı çalışmalarına başladı. Sevindirici haber ise ABD'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağız" dedi.

"İLAÇTA KLİNİK AŞAMALARINA HIZLA BAŞLADIK"

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs açıklamalarında bulundu. Koronavirüs için aşı çalışmalarına değinen Trump, ''İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"HAFTALAR İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Virüs'ün önümüzdeki dönemde hızlanacağını belirten Trump,''Virüsün yayılması geldiği yerden, Çin'de durdurulabilirdi.Virüsün yayılması geldiği yerden, Çin'de durdurulabilirdi. Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağız.' 'ifadelerini kullandı.