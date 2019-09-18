ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama

ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı. Trump, ayrıca İran'a yönelik yaptırımların artırılması için talimat verdiğini duyurdu

18.09.2019 17:45
ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.


Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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