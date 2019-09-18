ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama

18.09.2019 17:45

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.



Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle