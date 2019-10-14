Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun

14.10.2019 22:35

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sonuçlanan Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına gelen tepkilere yanıt verdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" ifadelerini kullandı.

"ESAD KENDİ TOPRAKLARI İÇİN TÜRKLERLE SAVAŞSIN"

Trump'ın paylaşımları şöyle:

"IŞİD halifeliğinin yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım? Kürtleri korumak adına Suriye'ye yardım etmek isteyen biri varsa bana uyar; bu, Rusya, Çin ya da Napolyon Bonaparte olabilir. Umarım her şey iyi gider, biz 7 bin mil uzaktayız!"

"BEN GÜNEY SINIRIMIZA ODAKLANMAYI TERCİH EDİYORUM"

Bazı insanlar ABD'nin, düşmanımız Beşar Esad'ın başkanlık ettiği Suriye sınırını 7.000 mil uzaktan korumasını istiyor. Suriye'ye yardım etmeyi kim seçtiyse, doğal olarak Kürtleri de korumak istiyor. Ben ise ABD'nin Güney Sınırımıza odaklanmayı tercih ederim."

ABD Başkanı, kendisinin ülkenin güney sınırına yöneleceğini belirterek, Meksika ile ABD arasında duvar inşa etmeyi sürdüreceğini ifade etti.