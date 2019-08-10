ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

10.08.2019 17:45

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan uzun bir mektup aldığını açıkladı. Mektuptan memnun olduğunu dile getiren Trump, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması, dünyanın en başarılı ülkelerinden birine dönüşmesine yol açacak" dedi.

"KİM, MÜZAKERELERE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Başkan Trump, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Kim Jong Un tarafından bana gönderilen mektupta, çok nazik bir şekilde ABD-Güney Kore ortak tatbikatı sona erdikten sonra görüşmek ve müzakerelere başlamak istediğini belirtti. Çoğunlukla saçma ve pahalı tatbikatlardan şikayet edilen oldukça uzun bir mektuptu. Ayrıca kısa menzilli füze testlerine dair küçük bir özürdü. Tatbikatlar sona erdiğinde bu denemelerin de duracağını söyledi" dedi.

"KİM'İ GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kim Jong Un'u yeniden görmeyi dört gözle beklediğini belirten Başkan Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte, Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum! Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması, dünyanın en başarılı ülkelerinden birine dönüşmesine yol açacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA