: ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. Çocuğu

15.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:54

Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ABD İran arasında büyük gerilim yaşandı. İran'ın intikam sözleri sonrası ABD üsleri vurulmuştu. İki ülke arasında yaşanan gerilimler biraz hafiflemişken ABD Başkanı Donald Trump'tan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.

"ONUN YÜZÜNDEN BİRÇOK İNSANIN KOLU YOK"

Son dönemde İran'a ılımlı açıklamalar yapan Trump bugün yaptığı konuşmada, Kasım Süleymani'ye küfür etti. Trump, "Yol kenarına konulan bombaların kralıdır bu adam. Bu o. çocuğu yüzünden birçok insanın kolları ve bacakları yok" dedi.

TRUMP TALİMAT VERDİ, SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin neden öldürüldüğünü açıklamıştı. Trump, Süleymani'nin ABD Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planladığını öne sürdü. Trump'ın bu iddiaları, üst düzey bir Pentagon yetkilisi tarafından teyit edildi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ HAVAYA UÇURACAKTI"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir canavar yakaladık ve onu öldürdük. Bunu çok önce yapmalıydık. Büyükelçiliğimizi havaya uçurmayı planladıkları için bunu yaptık" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.

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