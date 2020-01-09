ABD Başkanı Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump yönetiminin savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören, Demokratların hazırladığı tasarıyı bugün oylayacak. Demokratlar ayrıca Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının kamuya açık oturumda tartışılmasını istiyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratlar Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale yetkisini kısıtlamanın yollarını arıyor.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle Amerikan misyonunu tehlikeye attığını söyleyerek, Beyaz Saray'ın yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarıyı meclise sunacaklarını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle