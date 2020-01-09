ABD Başkanı Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde
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ABD Başkanı Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump yönetiminin savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören, Demokratların hazırladığı tasarıyı bugün oylayacak. Demokratlar ayrıca Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının kamuya açık oturumda tartışılmasını istiyor.

09.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:51
ABD Başkanı Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde

'nde Demokratlar Başkan 'ın İran'a yönelik askeri müdahale yetkisini kısıtlamanın yollarını arıyor.


Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın İranlı General 'nin öldürülmesiyle Amerikan misyonunu tehlikeye attığını söyleyerek, Beyaz Saray'ın yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarıyı meclise sunacaklarını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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