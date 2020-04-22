ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Donald Trump'ın rüzgarda uçuşan saçlarını karantina günlerinde fırsat bilen bir sosyal medya kullancısı fön makinesi ve fırçayla Trump'un saçına şekil veriyormuş gibi yapıp o anları paylaştı.

Dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapanırken sosyal medya aracılığıyla eğlenmek için farklı yöntemler geliştiriyor. TRUMP'IN SAÇLARINI TARADI Carlos Melian isimli bir sosyal medya kullanıcısı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklama yaparken uçuşan saçlarını fırsat bildi ve eline tarakla fön makinesini aldı. Trump'ın saçlarını tarıyor gibi yaptığı anları kaydeden Melian videoyu "Kontrol için teşekkür ederim. Eğer bir saç tasarımcısına ihtiyacınız olursa, oyuncu çağırın" diyerek paylaştı.