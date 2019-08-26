ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı

Fransa'da yapılan G-7 zirvesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile öpüşmesi sosyal medya sitesi Twitter'i salladı.

26.08.2019 17:11
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı

G-7 zirvesinde aile fotoğrafı çekiminde, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania'nın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öpmesi, First Lady'nin Justin'e aşık olduğu yorumlarına sebep oldu.

"MELANİA, TRUDEAU'YA AŞIK OLDU"

Twitterda açılan #MelaniaLovesTrudeau etiketine binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Herkesin Melania'nın Justin'e baktığı gibi bakacak ve öpecek birini bulması lazım" twitlerini attılar. Bazı vücut dili uzmanları, fotoğrafta olağanüstü bir olay olmadığını sadece görüntüye alan kameranın açısından dolayı ortaya böyle bir tablo çıktığını söylediler.

İşte G-7 zirvesinde çok konuşulacak o fotoğraf;

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