Biden ile Putin arasında 'Ukrayna krizi' görüşmesi
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Biden ile Putin arasında 'Ukrayna krizi' görüşmesi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya
Biden ile Putin arasında 'Ukrayna krizi' görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusundaki endişelerini dile getirerek Putin'e toplantı önerisinde bulundu.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray, iki liderin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılmasına dayanarak, ABD ve Rusya arasında silah kontrolü ve ortaya çıkan güvenlik konularında stratejik ve istikrarlı diyaloğu sürdürme niyeti de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve küresel meseleyi tartıştıklarını aktardı.

Açıklamada, "Başkan Biden ayrıca, ABD'nin siber saldırılara ve seçim müdahalesi gibi Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak ulusal çıkarlarını korumak için sıkı bir şekilde hareket edeceğini açıkça belirtti" denildi.

BİDEN'DAN RUSYA'YA ÇAĞRI

Görüşmede Biden'ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını vurguladığını belirten Beyaz Saray, "Başkan, işgal altındaki Kırım'da ve Ukrayna sınırlarında ani Rus askeri yığınağıyla ilgili endişelerimizi dile getirdi. Rusya'yı gerilimi azaltmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN PUTİN'E TOPLANTI ÖNERİSİ

Başkan Biden'ın Rusya ile ABD çıkarlarıyla tutarlı ve öngörülebilir bir ilişki kurma hedefini yinelediğini belirten Beyaz Saray, Biden'ın Putin'e önümüzdeki aylarda ABD ve Rusya'nın karşı karşıya olduğu tüm sorunları tartışmak için üçüncü bir ülkede bir toplantısı önerdiğini açıkladı.

Abdullah Karlidag
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