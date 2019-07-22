ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

Wall Street Journal haberine göre; Başkan Trump danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söyledi.

ABD'nin yasama organı Türkiye'nin S-400 alma kararı vermesinden bu yana konuya sert tepki verirken, Rus yapımı hava savunma sistemlerinin sevkiyatının başlamasının ardından yaptırım girişimlerini hızlandırmıştı. Senatörler Rick Scott ve Todd Young geçen hafta sunduğu tasarıda Türkiye'yi kınamış ve Beyaz Saray'ın yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO ülkelerinden yetkililere Türkiye'ye bu haftanın ilk günlerinde yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

POMPEO VE BOLTON YAPTIRIM GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNDE

Muhabirler Vivian Salama ve Ian Talley'nin tartışmalara tanık olan kaynaklardan aktardığına göre ise Trump, yaptırım uygulamaktan yana değil. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ve Bolton'un Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini düşündüğü de aktarıldı.

CAATSA yaptırımların ne zaman uygulanacağıyla ilgi bir takvim belirlemiyor, dolayısıyla Trump yaptırım yönünde verilecek bir kararda uygulamaları erteleyebilir. Kongre alınan önlemlerin çok hafif olduğu sonucuna varırsa "daha güçlü önlemler alma" hakkına sahip.

Pentagon, geçen hafta Türkiye'yi S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarma kararı almışı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERLE YAPTIRIMI GÖRÜŞECEK

Trump, yarın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye yönelik yaptırımlara yönelik bir toplantı gerçekleştirecek.