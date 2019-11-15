ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin mezarlığında görüntülendi

15.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:10

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte bölgeden çekileceğini açıklayan ABD, bölgeden çekilmiş değil. Terör örgütü YPG/PKK'ya büyük destek veren Amerika, petrol yataklarını korumak için bölgede varlığını sürdürüyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda ABD askerleri, Haseke'deki Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristlerin mezarlığında görüntülendi.

MEZARLIKTA POZ VERDİLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklamasının ardından YPG ile ilişkileri daha da derinleştiren ABD askerleri, teröristlerin mezarlığına kadar gitti. Haseke'de YPG ile birlikte petrol bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristlerin mezarlığına gitti.

Burada Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.

AMERİKA'NIN DERDİ PETROL

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

YENİ ÜS HAZIRLIĞI

ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi.

Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor. Halihazırda ABD'nin Deyrizor'un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor.