AB ve bazı ülkelerden "Tunus'ta demokrasinin dönüşü için zaman belirleme" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ile bazı ülkeler, Tunus'ta demokrasinin geri dönüşü için bir zaman sınırının belirlenmesi çağrısında bulundu.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, İtalya ve Kanada'nın Tunus büyükelçileri ile ülkede bulunan AB heyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Tunus halkının demokratik ve şeffaf yönetim arayışlarını desteklediklerine işaret edildi.

Halkın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için sosyal ve ekonomik istikrarın önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki ekonomik ve mali durum için atılacak gerekli adımları desteklemeye hazır oldukları ifade edildi.

Açıklamada, Tunus'ta seçimlerle belirlenen Meclis de dahil olmak üzere demokratik kurumların çalışmalarına hızlıca dönüş yapması için bir zaman sınırının belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkmak için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu geniş kapsamlı ulusal diyalog çağrısı yapıyor.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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