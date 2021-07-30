AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor
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AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor

AB Türkiye Delegasyonu: AB Türkiye'nin acısını paylaşıyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nca orman yangınlarıyla ilgili "Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" açıklaması yapıldı.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nca orman yangınlarıyla ilgili "Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" açıklaması yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Twitter'daki hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" mesajı paylaşılarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin bir üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'nin acısını paylaşıyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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