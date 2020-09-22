AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli! Kritik toplantı 1 Ekim'e ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli! Kritik toplantı 1 Ekim'e ertelendi

AB Konseyi Başkanı Michel'in korumasında koronavirüs tespit edilmesinin ardından 24 Eylül'de yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.

22.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:18

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AB ZİRVESİ 1-2 EKİM'E ERTELENDİ

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti. Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli! Kritik toplantı 1 Ekim'e ertelendi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Halil Sezai İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Josef De Souza Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli! Kritik toplantı 1 Ekim'e ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 18:17:59. #1.15#
title