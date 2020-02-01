: AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu

01.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:39

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı görevlerini ifa eden Faruk Kaymakcı'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Burada bir metin okuyan Kaymakcı'nın bazı kelimeleri söylerken güçlük çekmesi sonrası söz konusu video sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve eleştirildi.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Kimi kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir büyükelçinin uluslararası camiada daha iyi seviyede İngilizce konuşması gerektiğini söyledi.

DESTEK ÇIKANLAR DA OLDU

Kimi kullanıcılar da Kaymakcı'nın özgeçmişinin son derece iyi olduğunu ve yurt dışında eğitim gördüğünü belirterek tek bir video üzerinden algı operasyonu yapıldığını ve haksızlık edildiğini ifade etti.

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