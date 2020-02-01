AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu
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AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu

Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı görevlerini sürdüren Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, bir kelimeyi söylemekte güçlük çeken Kaymakcı'yı eleştirdi.

01.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:39
AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve (AB) Başkanlığı görevlerini ifa eden 'nın Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Burada bir metin okuyan Kaymakcı'nın bazı kelimeleri söylerken güçlük çekmesi sonrası söz konusu sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve eleştirildi.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Kimi kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir büyükelçinin uluslararası camiada daha iyi seviyede İngilizce konuşması gerektiğini söyledi.

DESTEK ÇIKANLAR DA OLDU

Kimi kullanıcılar da Kaymakcı'nın özgeçmişinin son derece iyi olduğunu ve yurt dışında eğitim gördüğünü belirterek tek bir video üzerinden algı operasyonu yapıldığını ve haksızlık edildiğini ifade etti.


Haber Videosu

: AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu
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