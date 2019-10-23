Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütünü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi

23.10.2019 16:47

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütünün kullandığı merkezler Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN ÇOK SAYIDA POSTERİ YER ALIYOR

Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor. Binalarda YPG/PKK'nın flamaları, ölen teröristlerin fotoğrafları ve örgütün finansmanına faaliyetlerine ilişkin çok sayıda döküman bulunuyor.

SÖZDE EĞİTİM MERKEZLERİ KADIN TERÖRİST YETİŞTİRMEK İÇİN KULLANILIYOR

Çatışmalarda öldüğü anlaşılan teröristlere ait fotoğrafların bazılarında PKK'nın paçavralarının bulunması dikkati çekiyor.

Örgütün, sözde eğitim merkezini genellikle kadın yapılanmasındaki teröristleri yetiştirmek için kullandığı öğrenildi.

YPG-PKK AYRIMINI YALANLAYAN GÖRÜNTÜLER

ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat nehrinin doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri bulunmuştu.

AA, teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da 3 gün önce de örgütün tahrip ettiği hastanenin girişinde teröristbaşı Öcalan posterinin olduğu görüntüleri yayınlamıştı.

Kaynak: AA