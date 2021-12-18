AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kılıç, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihlerini yaptı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafı yönünde oy kullanan Kılıç, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçti.

Kılıç, spor dalında ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri

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