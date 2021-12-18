AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Ercan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kılıç, haber, yaşam ve spor kategorilerinde tercihlerini yaptı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafı yönünde oy kullanan Kılıç, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını seçti.

Kılıç, spor dalında ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

AA / Ercan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title