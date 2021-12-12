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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın
AA / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Milli karateci Uğur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli karateci Uğur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uğur, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kumite +75 kiloda bronz madalya kazanan milli karateci, haber kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" adlı fotoğrafını seçen Uğur Aktaş, spor kategorisinde ise tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Kıran kırana mücadele" isimli fotoğraftan yana kullandı.

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AA / Emrah Oktay - Son Dakika Haberleri

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