Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Ateş, Habertürk'teki ofisinde, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.



Veyis Ateş, "haber" kategorisinde tercihini, Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir çocukla sarılma anını gösteren "Erdoğan sevgisi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.



Ateş, "Ben fotoğrafta şunu gördüm; ait olduğu yer, kültürel, siyasal geni bu coğrafyadır. Balkan coğrafyası buraya aittir hala. Dolayısıyla bu aidiyetin çok güzel anlatıldığı bir fotoğraf. Bir kızın babasına, bir çocuğun babasına sarılmasında olduğu gibi. O coğrafya, bu coğrafyanın bir parçası olarak gelmiş ve devletin Cumhurbaşkanı'na sarılmış. Coğrafi ve kültürel birleşme ancak böyle bir fotoğrafla anlatılabilir. Bu fotoğrafa hem Cumhurbaşkanımızın hem bu güzel kızımızın gözlere yansıyan o kavuşma duygusu, hasret duygusu müthiş yansımış. Bu nedenle bu fotoğrafı oyladım." değerlendirmesinde bulundu.



"Yaşam kategorisi"nde AA foto muhabiri Cem Öksüz'ün, Türk Yıldızları ekibinin, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde yaptığı gösteriyi anlatan "Türk Yıldızları İzmir'de" başlıklı fotoğrafını seçen Ateş, "Bu fotoğrafın bana verdiği duygu; dosta güven, düşmana korkudur. Geçmişle gelecek nasıl anlatılır sorusunu ancak böyle bir kare anlatabilir. Çok değerli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.



Habertürk TV Genel Müdürü Ateş, "spor" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçeli oyuncuların hava topu mücadelesini görüntülendiği "Galatasaray-Fenerbahçe" adlı fotoğrafına oy verdi. Ateş, fotoğrafla ilgili şunları söyledi:



"O kadar sürat ve hızın içinde böyle bir an ancak bu şekilde ölümsüzleştirilir. Bu nedenle bu fotoğrafı çok kıymetli buldum. Dört futbolcunun da mimikleri adeta ölümsüzleştirilmiş fotoğrafta."