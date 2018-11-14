Aa'dan Yakakent Kaymakam Vekili Kaya'ya Ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Yakakent Kaymakam Vekili Bahar Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Yakakent Kaymakam Vekili Bahar Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Sansar, yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan Kaya'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.
Sansar, AA'nın çalışmaları hakkında Kaya'ya bilgi verdi.
Kaya da, Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Sansar, ziyarette Kaymakam Vekili Kaya'ya, AA'nın bazı yayınlarını takdim etti.