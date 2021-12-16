AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret - Haberler
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AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret

AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Çoban'a ziyaret
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a ziyarette bulundu.

BURSA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban'a ziyarette bulundu.

Aksoy, ziyarette Anadolu Ajansının bölge genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Çoban'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çoban ise kurumun çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, ajans personeline başarılar diledi.

Aksoy, ziyaret anısına Çoban'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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