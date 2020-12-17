AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Hekimoğlu'nu ziyaret etti
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AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Hekimoğlu'nu ziyaret etti

17.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:31
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Hekimoğlu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'na ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu'na ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Hekimoğlu, AA'nın yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Aksoy'dan bilgi aldı.

Hekimoğlu, AA'nın yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Ziyaret sonunda Aksoy, Hekimoğlu'na Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu alan "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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